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Terör örgütü PKK'dan bir grup silahlarını imha etti 'adım adım terörsüz Türkiye': İşte o anlar...

Terör örgütü PKK'dan bir grup silahlarını imha etti 'adım adım terörsüz Türkiye': İşte o anlar...

14:1311/07/2025, Cuma
AA
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Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi. 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

PKK’nın bugün itibarıyla silah bırakma sürecine resmen başladı.

Bu gelişmeyle birlikte, uzun süredir hazırlıkları sürdürülen ve çok boyutlu yürütülen çözüm sürecinde somut adımların atılması öngörülüyor.

Ankara, Bağdat ve Erbil'in koordinasyonunda hazırlanan silah bırakma işlemi, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinin kırsalında yapılacak; provokasyon ve güvenlik riski sebebiyle konum bildirilmedi.

İŞTE BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak imha etti.

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