Prof. Dr. Öztürk: İskenderun'da kıyı şeridi 100 metreden 101 metreye ulaştı

Depremlerin ardından TÜBİTAK, üniversitelere bölgede proje çalışmaları yapılması çağrısı yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 8 araştırmacı, Pazarcık depremi yüzey kırığı araştırması, Doğu Anadolu fay zonu, depremlerin fay parametreleri ve bölgedeki etkilerinin araştırılması ve Kahramanmaraş-Pazarcık ve Elbistan depremlerinde oluşan geoteknik ve yapısal hasarlara ait bulgularla ilgili projeler kapsamında, araştırma yapmak için deprem bölgesine gitti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ise İskenderun ve Samandağ'da araştırmasını tamamladı.

Prof. Dr. Öztürk, 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından İskenderun Sahili'ni incelemek için deprem bölgesine gitti. Bir buçuk metreye yakın çökme, yaklaşık 1 metre oturma tespit edildi. Prof. Dr. Öztürk, İskenderun Sahili'nin kıyılarının yüksek taşlar ve dalgakıranlar ile yükseltildiğini belirterek uyarı yaptı.

"Bir buçuk metreye yakın çökme gözüküyor"

İkinci kez İskenderun Sahili'nde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "İlk kez gittiğimiz zaman geniş bir arazi çalıştık. İkinci kez gittiğimizde İskenderun kıyılarını inceledik. Araştırmamız sürüyor çünkü yeni bir gelişme oldu. İskenderun'da 6.4'lük depremin ardından kıyılar çok etkilendi. Defne, Samandağ merkezli bu depremin ardından kıyının denize doğru biraz daha yayıldığını ve çöktüğünü gördük. Bu nedenle bölge biraz daha çöktü, bu sefer gerçekten limandan içeriye su girişi oldu. Balıkçı barınağı ciddi olarak çöktü. Eskiden orada denizcilere yol gösteren çakarlar vardı. Şu an su seviyesinde. Bazı dalgalar artık çakılları parklara getiriyor. Bölge çöktüğü için parkları deniz kullanmaya başladı. Bütün bunları modelleyen bir çalışmanın peşindeyiz. Altyapı zaten çökmüş durumda. En çok neresinin çöktüğünü araştırdık. Askeri bölge merkezli bir çökme var. Bir buçuk metreye yakın bir çökme gözüküyor. Bazı yerler daha az çökmüş, 60-80 santimetre çöken yerler de var. Kıyıları doldurup kıyılarda alan kazanmak için, afete kendimizi hazırlıyoruz. Bu şekilde kıyılardan uzak durmamız lazım" dedi.

"İskenderun Sahili'nin kıyısını dalgakıranlarla yükseltmek lazım"