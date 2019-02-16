Pürüzsüz genişleme

31 Mart yerel seçimlerine yönelik yapılan iş birliğini genişleten Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP ittifakı arasında kapsam bu hafta sonu tamamlanacak. 30 büyükşehir ve liderlerin memleketlerinde el sıkışan iki parti, ittifaka yaklaşık 20 ili daha ekleyecek. Listelerin teslim edileceği 19 Şubat öncesi iki partiden de bazı adayların çekilmesi gündemde. Her iki liderin de hassasiyet talimatı doğrultusunda yürütülen çalışmalarda ittifakın genişleme sürecinde de daha büyük özen gösterilecek. Adayların teke fıspdüşürülmesinden ittifakın hasar görmemesi için sorunsuz çekilme sağlanacak.

HAFTA BAŞI TAMAM

AK Parti ve MHP ittifakın kapsamını Millet İttifakı ve destek veren HDP, Saadet Partilerinin stratejilerini dikkate alarak genişletti. AK Parti’den Mehmet Özhaseki ve MHP’den Sadir Durmaz dün ikinci görüşmelerini yaptı. Taraflar 19 Şubat’ta aday listelerinin ilçe seçim kurullarına tesliminden önce çalışmalarını tamamlayacak. Çalışmanın hafta sonu boyunca gerek taraflar arasında gerekse partiler nezdinde sürdürülerek son şeklinin verilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede Özhaseki ve Durmaz’ın diyaloğu artırması bekleniyor.

15’E 5 FORMÜLÜ MÜ?

İttifakın genişletilmesi kapsamında kayyum atanan iller öncelikli olacak. Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Kars, Iğdır ittifaka dahil olacak. Bu illerde hangi parti güçlüyse, diğer parti onun lehine çekilecek. Bu kapsamda Kars ve Iğdır’ın MHP’ye diğer illerin AK Parti’ye bırakılabileceği değerlendiriliyor. CHP’nin elinde olan Giresun, Çanakkale, Sinop, Edirne, Kırklareli, Yalova, Zonguldak gibi illerde de ittifak yapılacak. Bu illerde ise MHP’nin adaylarını geri çekeceği, AK Parti’nin adayının desteklenebileceği belirtiliyor. Kulislerde 20 olarak dile getirilen genişlemenin kapsamının azalıp çoğalabileceği konuşulurken 15+5 dağılımı dile getiriliyor.Çalışma tamamlanınca liderlere sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin onayının ardından çalışma kamuoyuna duyurulacak.

DAVA ŞUURU İLE ÇEKİLECEKLER

Kamuoyuna duyurulmasının ardından anlaşılan illerde iki adaydan biri çekilerek teke indirilecek. Cumhur İttifakı’na zarar gelmemesi için iki partinin adayları da sorunsuz çekilecek. Olası kırgınlık ve küskünlüğün önüne geçmek için hassas davranılacak. Adaylar dava şuuru ile geri çekilecek. İYİ Parti ile ittifak yapan CHP’de aday gösterilmeyen yerlerdeki isimler kırgınlık yaşamıştı. Cumhur İttifakı’nda bu kırgınlığın yaşanmasına izin verilmeyecek.

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YARDIMCILIK FORMÜLÜ

Öte yandan ittifak yapılacak illerde de MHP lideri Devlet Bahçeli’nin siyasi kombin modelinin esas alınacağı belirtiliyor. Aday çekilen yerlerde diğer partinin adayının belediye başkan yardımcısı yapılması da formüller arasında.