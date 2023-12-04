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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı 419 eski hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı yapacak 

Sağlık Bakanlığı 419 eski hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılamayacak Şekilde Yaralananlar (TMY) statüsünde işçi alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

09:18 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:18 - 4/12/2023 Pazartesi
DHA
Resmi Gazete
Resmi Gazete

Sağlık Bakanlığı 419 eski hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılamayacak Şekilde Yaralananlar (TMY) statüsünde işçi alımı gerçekleştirecek. 


Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 419 Eski Hükümlü ve TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.


İlanda, adayların 
adresi üzerinden 4-8 Aralık tarihleri arasından online başvuru yapabileceği belirtildi. Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.






#Sağlık Bakanlığı
#hükümlü
#personel
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