Gündem Resmi Gazeteden yayınlanan kanunda öğretmenlere müjde Ek derse girmiş sayılıp ücretini alacaklar
EĞİTİM

Resmi Gazete'den yayınlanan kanunda öğretmenlere müjde: Ek derse girmiş sayılıp ücretini alacaklar

Koronavirüs salgını nedeniyle öğretmenlere ilişkin ek saat ücreti konusunda düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği öğretmenler salgın döneminde girmedikleri ek derslerin ücretlerini alabilecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde öğretmenlerin üzerelerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara geçici madde eklendi.

Eklenen geçici maddede şunlar kaydedildi

  • "GEÇİCİ MADDE 6- (1) 2019-2020 öğretim yılında, 9'uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.
  • (2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi halinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir."

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