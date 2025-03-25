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RTÜK Başkanı Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine karşı yapılan saygısızlığa tepki: Edep dışı!

RTÜK Başkanı Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine karşı yapılan saygısızlığa tepki: Edep dışı!

09:0225/03/2025, Salı
AA
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RTÜK Başkanı Şahin, edep dışı söylemler için gereğinin yapılacağını açıkladı.
RTÜK Başkanı Şahin, edep dışı söylemler için gereğinin yapılacağını açıkladı.

İBB'ye yönelik soruşturmaları ve Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasını bahane eden provokatörler, Saraçhane'de yaptıkları salgınca gösterilerde bu kez çok ileri gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine edep dışı sözler ve küfürler sarf eden gruba bir tepki de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Bu edep dışı küfür ve söylemleri canlı yayın bahanesiyle basın özgürlüğü kisvesi altında veren yayın kuruluşları hakkında ilk Üst Kurul toplantısında en ağır müeyyideler uygulanmak üzere gereğinin yapılacağını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.


Söz konusu hakaretleri şiddetle kınayan Şahin, şunları kaydetti:


"Günlerdir yaptığımız uyarılar, verdiğimiz program durdurma dahil üst sınırdan idari cezalara rağmen sorumsuz siyasetçilerin meydanlardaki beyanatlarının çirkin yansımalarına ekranlarımızda da üzülerek şahit oluyoruz. Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesi ve merhume annesi ile ilgili sarf ettikleri edep ve insanlık dışı söylemleri nefretle kınıyor ve sahiplerine iade ediyorum. Bu edep dışı küfür ve söylemleri canlı yayın bahanesiyle basın özgürlüğü kisvesi altında veren yayın kuruluşları hakkında ilk Üst Kurul toplantısında en ağır müeyyideler uygulanmak üzere gereğinin yapılacağını belirtmek isterim. Bir kez daha yüce Türk milletine buradan sesleniyorum. Lütfen kendini bilmezlerin provokasyonlarına gelmeyiniz."





#Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
#rtük
#ebubekir şahin

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