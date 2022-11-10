Rüşvet iddiasıyla gündeme gelen CHP'li belediyenin Ruhsat Müdürü Servet Ön'ün görevine son verildi

Geçtiğimiz aylarda 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu yapılan CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde dün de Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edilen görüntüler ortaya çıkmıştı.
Görevine son verildi
CHP'li Ataşehir Belediyesi, odasında rüşvet aldığı iddia edilen görüntüleri ortaya çıkan Ruhsat Müdürü Servet Ön’ün görevine son verildiğini duyurdu.
Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/TaensLSO4c
Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/TaensLSO4c— Ataşehir Belediyesi (@atasehirbld) November 10, 2022