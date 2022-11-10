Gündem Rüşvet iddiasıyla gündeme gelen CHPli belediyenin Ruhsat Müdürü Servet Önün görevine son verildi
POLİTİKA

Rüşvet iddiasıyla gündeme gelen CHP'li belediyenin Ruhsat Müdürü Servet Ön'ün görevine son verildi

CHP'li Ataşehir Belediyesi, odasında rüşvet aldığı iddia edilen görüntüleri ortaya çıkan Ruhsat Müdürü Servet Ön’ün görevine son verildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Rüşvet iddiasıyla gündeme gelen CHPli belediyenin Ruhsat Müdürü Servet Önün görevine son verildi
Servet Ön

Geçtiğimiz aylarda 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu yapılan CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde dün de Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edilen görüntüler ortaya çıkmıştı.

CHP'li Ataşehir Belediyesinde rüşvet çarkı
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CHP'li Ataşehir Belediyesinde rüşvet çarkı
CHP'li Ataşehir Belediyesinde Ruhsat Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edilen görüntüleri ortaya çıktı.

Videoda Ön'ün odasında konuştuğu kişinin uzattığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.

Görevine son verildi

CHP'li Ataşehir Belediyesi, odasında rüşvet aldığı iddia edilen görüntüleri ortaya çıkan Ruhsat Müdürü Servet Ön’ün görevine son verildiğini duyurdu.

Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi
GÜNDEM
Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi
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