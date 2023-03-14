Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun 'Aşevimiz kapatıldı' iddiasını Malatya Valiliği yalanladı

"Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!"