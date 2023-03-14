Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun 'Aşevimiz kapatıldı' iddiasını Malatya Valiliği yalanladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin öncülüğünde Malatya'da kurulan aşevinin kapatıldığını öne süren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu durumdan hükümeti sorumlu tuttu.
Malatya Valiliği: Aşevi kapatılmadı, yeni yerinde faaliyetine devam edecek
Malatya Valiliği, aşevinin kapatılmak istendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddiaların paylaşıldığı anımsatılarak, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.