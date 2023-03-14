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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun 'Aşevimiz kapatıldı' iddiasını Malatya Valiliği yalanladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin öncülüğünde Malatya'da kurulan aşevinin kapatıldığını öne sürerek "İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin." ifadelerini kullanmıştı. İddiaları yalanlayan Malatya Valiliği, "Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir." açıklamasında bulundu.

19:53 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin öncülüğünde Malatya'da kurulan aşevinin kapatıldığını öne süren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu durumdan hükümeti sorumlu tuttu.


Karamollaoğlu,
"Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!"
ifadelerini kullandı.

Malatya Valiliği: Aşevi kapatılmadı, yeni yerinde faaliyetine devam edecek



Malatya Valiliği, aşevinin kapatılmak istendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddiaların paylaşıldığı anımsatılarak, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.


Açıklamada,
"Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir."
ifadesi kullanıldı.




#Saadet Partisi
#Temel Karamollaoğlu
#Malatya
#Aşevi
1 saat önce
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun 'Aşevimiz kapatıldı' iddiasını Malatya Valiliği yalanladı
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