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Sabıkalı provokatörden muhabirimize tehdit!

Suriyelilerin hedef alındığı Kayseri’deki provokasyonda, öncesinde o mahallenin videosunu çekip yayınlayan Oğuzhan Kumpınar, bunu ortaya çıkaran muhabirimizi tehdit etti. Kumpınar, sosyal medyada yönettiği “@TrolTurkBey” hesabından muhabirimiz Neslihan Önder’e “Psikoloğunuz olacağım türbanlı bacım. İslami usullere göre” mesajını attı. Kumpınar “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret”ten sabıkalı.

04:00 - 13/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:42 - 13/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Oğuzhan Kumpınar
Oğuzhan Kumpınar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Kayseri’deki provokasyondan 2 ay önce kentteki Suriyelilerin ev ve iş yerlerini hedef gösterdiğini Yeni Şafak ortaya çıkarttı. Özdağ, katıldığı bir programda “Mültecilerin iş yeri ve evlerini gösteren videolar çektirdim. Kayseri’deki videoyu ise paylaştım” itirafında bulundu. Özdağ’ın, paylaştığını belirttiği videoyu çeken ise Oğuzhan Kumpınar’dı. Kumpınar, bunu deşifre eden haberden sonra muhabirimiz Neslihan Önder’i tehdit etti. Sosyal medyada yönettiği “@TrolTurkBey” hesabından muhabirimize tehdit ve hakaretler yağdıran Kumpınar, “Size araştırmacı gazetecilik nasıl yapılır öğreteceğim. Psikoloğunuz olacağım türbanlı bacım. İslami usullere göre” ifadelerini kullandı.

SUÇ MAKİNESİ

Muhabirimizi tehdit eden Kumpınar’ın, 3 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Kumpınar’ın “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret”ten ayrı ayrı suç kayıtları olduğu öğrenildi. Yaptığı sokak röportajlarında sürekli ırkçlığı körükleyen Kumpınar’ın, çektiği videoları çoğu zaman Zafer Partisi Genel Merkezi ve partinin Kayseri İl Başkanlığı ile paylaşması dikkat çekiyor. Kumpınar’ın çektiği ve en son Özdağ’ın paylaştığı Kayseri videosunun ardından kentte çıkan sokak olaylarında Suriyelilerin ev ve dükkanları taşlanıp ateşe verilmiş, araçları da parçalanıp ters çevrilmişti. Kayseri’deki ırkçı provokasyonun fitilini ateşleyen, üstüne üstlük bir de muhabirimizi tehdit eden Kumpınar hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı merak konusu.



#Irkçılık
#Kayseri
#Oğuzhan Kumpınar
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