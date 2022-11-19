​Sadabad Yeşil Vadi ile eski güzel günlerine dönüyor​.

İstanbul’un konum olarak tam orta noktasında yer alan Kağıthane’de; belediye tarafından Yeşil Vadi adıyla yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Osmanlı döneminde Sadabad adıyla bilinen ve Lale Devri’ne ev sahipliği yapan bölge adeta yeni baştan tasarlandı.

Tarihi eser ve tabii güzellikleriyle ünlü Sadabad'a; 6 km’lik bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk bahçesi, spor ve dinlenme alanları, yaya köprüsü, süs havuzu ve sokak hayvanları için pati parkı kazandırıldı.

Toplam 165 bin m2'lik bu alan; İstanbul’un konum olarak tam merkezinde bulunan Kâğıthane’de yer alıyor. Yeşil Vadi için söz konusu bölgeye binlerce ağaç ve on binlerce bitki türü dikimi yapıldı.

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Bu alanda insanlar bisiklete binerek tarihi bir yolculuğa çıkacak. Bisiklet Yolu ile; tarihi Sadabad Camii, Saray Çamaşırhanesi, El Yapımı Kağıt Atölyesi, dere sandalları, nişantaşları, antik dönemin izlerini taşıyan açık hava müzesi, Sadabad Su Sarnıcı, Hasbahçe, Kağıthane Meydanı, Daye Hatun Camii ve Sıbyan Mektebi görülebilecek.

ADABAD YEŞİL VADİ İLE ESKİ GÜZEL GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi birinci etabı açılışı AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.