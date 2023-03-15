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Sağanak yağışların etkili olduğu Diyarbakır'da anayola yıldırım düştü

Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle bazı evleri su basarken, Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak'ta ise suyla dolan alt geçitte bazı araçlar mahsur kaldı. Kayapınar ilçesinde ise anayola yıldırım düştü. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

20:25 . 15/03/2023 Çarşamba
DHA
Depremin yaralarını sarmaya devam eden Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oluyor.

Depremin yaralarını sarmaya devam eden Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oluyor.

Sağanak yağışların etkili olduğu Diyarbakır'da anayola yıldırım düştü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da şimdi de sağanak yağış etkili oluyor.

Kent genelinde öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Yollarda biriken su nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Şanlıurfa yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak’taki alt geçit suyla doldu. Alt geçitte bazı araçlar mahsur kalırken, bölgeye ekipler yönlendirildi.

Anayola yıldırım düştü

Kentte etkili olan sağanak yağış sürerken, Kayapınar ilçesinde yola yıldırım düştü. Yaklaşık 75 metre mesafedeki alanda etkili olan yıldırım düşmesinde şans eseri yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışın saat 24.00’e kadar aynı şiddetle etkili olacağını belirterek dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Vali Su, paylaşımında, "Değerli hemşehrilerimiz kuvvetli yağış ilimizde de etkisini sürdürmekte olup Valiliğimiz, tüm belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gece saat 24.00'e kadar da yağışın aynı şiddetle süreceği beklendiğinden dikkatli olmaya lütfen devam edelim” ifadelerini kullandı.



 

Şanlıurfa'da sel felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sel felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Tvnet yayınına bağlanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şehrin birçok yerini sel bastı, dereler taştı. Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz" açıklamasında bulundu. Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Abide Köprülü Kavşağının alt geçidindeki hafif ticari araçtan da 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kentteki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu. Adıyaman'da ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla felakette can kaybı 14'e yükseldi.

#sağanak yağış
#Diyarbakır
#yıldırım
#deprem
1 saat önce
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Sağanak yağışların etkili olduğu Diyarbakır'da anayola yıldırım düştü
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