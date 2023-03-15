Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da okullara bir gün ara

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Tvnet yayınına bağlanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şehrin birçok yerini sel bastı, dereler taştı. Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz" açıklamasında bulundu. Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Abide Köprülü Kavşağının alt geçidindeki hafif ticari araçtan da 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kentteki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu. Adıyaman'da ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla felakette can kaybı 14'e yükseldi.