Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da Karakoyun deresinin taşması sonucu civardaki cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada,
"Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır."
denildi.
Vali Ayhan'dan açıklama
Vali Ayhan'dan açıklama
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1️ gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır."
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1 saat önce
Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da okullara bir gün ara
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