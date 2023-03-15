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Gündem

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da okullara bir gün ara

Şanlıurfa Valiliği, sele teslim olan kentte yarın tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." denildi.

19:14 . 15/03/2023 Çarşamba
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Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da Karakoyun deresinin taşması sonucu civardaki cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da Karakoyun deresinin taşması sonucu civardaki cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada,
"Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır."
denildi.

Vali Ayhan'dan açıklama


Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1️ gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır."

Şanlıurfa'da sel felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sel felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Tvnet yayınına bağlanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şehrin birçok yerini sel bastı, dereler taştı. Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz" açıklamasında bulundu. Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Abide Köprülü Kavşağının alt geçidindeki hafif ticari araçtan da 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kentteki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu. Adıyaman'da ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla felakette can kaybı 14'e yükseldi.


#Şanlıurfa
#Okul
#Sel
1 saat önce
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Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da okullara bir gün ara
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