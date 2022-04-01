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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan sağlık raporu açıklaması Yıl sonuna kadar geçerli
POLİTİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık raporu açıklaması: Yıl sonuna kadar geçerli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli-süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir" açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan sağlık raporu açıklaması: Yıl sonuna kadar geçerli
Fahrettin Koca

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli-süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır. Buna göre; geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi, her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması, maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi, istirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülmesi uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.

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