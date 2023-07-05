Sağlık Bakanlığı 7 gün 24 saat görevde: İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor

Hastanenin yapıldığı bölgenin yanında bulunan sitede yaşayan Orçun Teğmen, hastanenin kısa süre içerisinde inşa edilmesinin kendilerini şaşırttığını ifade etti. Teğmen, “Hastanenin yapıldığı alanın yanı başında bulunan sitede oturuyorum. İlk başta çok hızlı başladılar. Biz hemen bitireceklerini düşündük. Şu anda ince işçiliklere geçtikleri için biraz yavaşlamış görünüyor ama bu kadar kısa süre içerisinde yapılması hepimizi şaşırttı. Bu kadar hızlı yapılmasını beklemiyorduk. Temelin atıldığı ilk günü hatırlıyorum, 2 senede anca biter dediğimiz hastane 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde şu anki haline geldi” dedi.

Hastanenin yapıldığı bölgenin yanında bulunan sitede yaşayan Türker Kurt da çalışmaları evinin balkonundan yakından takip ettiğini söyledi. Kurt, “Hastanenin ilk inşaatını bu güne kadar balkondan izliyoruz. Çalışmalar gerçekten çok hızlı bir şekilde başladı. Biz bu kadar hızlı bir şekilde hastanenin inşa edilmesine şaşırdık. Bazen gece yarıları pencereden baktığımızda Sağlık Bakanımızın ziyaret ettiğini görüyoruz. Burada çok büyük bir emek var. Bu kadar hızlı bir şekilde bittiğine ben hayret ettim” şeklinde konuştu.