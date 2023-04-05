Bakan Koca Defne Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Bakan Koca paylaşımında inşaat alanındaki çalışmalardan fotoğraflara da yer verdi.
80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak Defne Devlet Hastanesi'nin inşaatının 10 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “60 günde tamamlanacak olan Defne Devlet Hastanesi için hafriyat çalışmaları devam ediyor. 60 günlük işin 5 günlük kısmı bitti” ifadelerini kullanmıştı.