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Bakan Koca Defne Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Defne Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

09:40 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Hatay Defne Devlet Hastanesi inşaatı alanında çalışmalar devam ediyor. Yeni yatırımlarla Hatay'da sağlık hizmetlerinin daha yüksek bir oranda yerleşik kurumlarca verilmesini sağlayacağız. Zamanla yarışımız, depremzede halkımız için"
ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaşımında inşaat alanındaki çalışmalardan fotoğraflara da yer verdi.


80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak Defne Devlet Hastanesi'nin inşaatının 10 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “60 günde tamamlanacak olan Defne Devlet Hastanesi için hafriyat çalışmaları devam ediyor. 60 günlük işin 5 günlük kısmı bitti” ifadelerini kullanmıştı.






#Fahrettin Koca
#Hatay
#Defne Devlet Hastanesi
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