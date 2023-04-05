Bakan Koca Defne Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Muhalif haber siteleri ve sosyal medya hesaplarının Defne Devlet Hastanesi'ndeki temel atma törenine ilişkin yaydığı gerçek dışı iddialara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de destek verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törene, 'sahte temel atma töreni' diyerek depremzedeler için yapılan çalışmaları hedef aldı. Akşener'in 'Hastane temeli atıyoruz diye boş araziye beton döktüler' dediği Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları 4'üncü gününde de hız kesmeden devam ediyor.