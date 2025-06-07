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Sahil Güvenlik ekipleri Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik ekipleri Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmeni yakaladı

22:377/06/2025, Cumartesi
AA
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Operasyonda, Azerbaycan uyruklu şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Operasyonda, Azerbaycan uyruklu şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Çanakkale açıklarında 6'sı çocuk 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Eceabat açıklarında tespit edilen fiber karinalı bottaki göçmenleri kıyıya çıkardı.

Çanakkale açıklarında 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında ilerleyen fiber karinalı lastik bot tespit etti.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-308" sahil güvenlik gemisi ile "KB-5" botu ekipleri, fiber karinalı bottaki 6'sı çocuk Afganistan uyruklu 18 göçmeni kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Operasyonda, Azerbaycan uyruklu şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.


#Çanakkale
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#düzensiz göçmen
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