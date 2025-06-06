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Sahil Güvenlik İzmir açıklarında 18 düzensiz göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik İzmir açıklarında 18 düzensiz göçmeni yakaladı

23:286/06/2025, Cuma
AA
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Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, fiber karinalı lastik botta bulunan 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, göçmenleri durdurarak işlemlerini başlattı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan fiber karinalı lastik bottaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.


#İzmir
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#düzensiz göçmen
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
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