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SAKARYA

Sakarya haberleri: Cinsel istismardan yargılanan sahte şeyhin evinde keşif yapıldı​

Cinsel istismardan yargılanan sahte şeyhin evinde keşif yapıldı

Sakarya Akyazı'da, müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 'Uşşaki şeyhi' Eyüp Fatih Şağban’ın evinde mahkeme heyeti tarafından keşif yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Sahte şeyh Eyüp Fatih Şağban.
Sahte şeyh Eyüp Fatih Şağban.

Sakarya'da kendisini 'Uşşaki şeyhi' olarak tanıtan ve Akyazı'nın Kuzuluk Mahallesi’ndeki villasında oturan Eyüp Fatih Şağban, yanında yaşayan müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahkemece tutuklandı. Şağban'ın yargılanmasına Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen ay başlandı. Mahkeme heyeti tarafından sanık Eyüp Fatih Şağban’ın yaşadığı evde keşif yapılırken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

MAĞDUR ÇOCUĞUNUN AİLESİNİN AVUKATI: SANIK EN ÜST KATTA KİLİTLİ BİR ODADA KALMIŞ

Mağdur çocuğun ailesinin avukatı ve Baro Başkanı Abdurrahim Burak, açıklama yaptı.

Avukat Burak, “Öncelikle evin genel olarak krokisini ve evin genel durumunu gözlemledik. Sanık ve mağdurun hangi katlarda kaldığını, mağdurun ailesinin hangi katta kaldığı ve olayın hangi odalarda hangi saatlerde eylemlerin gerçekleştiğine dair bir çalışmaydı. Burada buna ilişkin bilirkişi raporu hazırlanacak ve mahkemeye sunulacak. Ev 3 kattan ibaret, mağdurun anne ve babası orta katta, dedesi alt katta kalıyor. Sanık ise üst katta kilitlenebilir bir kapıyla girilen yerde kalıyor” diye konuştu.

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"CİNSEL İSTİSMAR İSTANBUL’DA BAŞLADI"

İstanbul Kasımpaşa’da bulunan dergahta da cinsel istismarın gerçekleştiğini belirten avukat Burak, “Eylemlerin bir kısmının keşfini yaptığımız yerde olduğunu gördük. Ancak bu eylemlerden yaklaşık 2 yıl öncesinde Kasımpaşa’da olduğunu gördük. Bu da suçun nitelik ve vasfında değişiklik yaratır. İstanbul Kasımpaşa’daki dergahta eylemin bir kısmının olduğu, ilk orada başladığını ve sonra burada devam ettiğini görüyoruz yapılan yargılamada. Mahkeme burada adil ve adaletli bir karar verecektir, bizim beklentimiz bu yöndedir. Bir çocuğun istismar edilmesi kabul edilemez. Bir an önce tüm hadiselerin aydınlanması için biz mücadele vereceğiz ve çocuğun hukuku yerde kalmayacaktır. Yasal mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir” dedi.

"BİR ÇOCUĞUN BU YAPILAN EYLEMLERİ ANLAYABİLMESİ BİRAZ ZAMAN ALIR"

Çocuğun 10 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığını söyleyen Burak, “Mağdur zaten çocuk, Akyazı’dayken 12 ama İstanbul Kasımpaşa’dayken 10 yaşındaki bir çocuk. Bir çocuğun bu yapılan eylemleri anlayabilmesi biraz zaman alır. Tamamen dini kaygılarla din üzerine bir hayal dünyasıyla yaşadıklarını anlamayabilir. Fakat burada yaşadıklarını ilk başta kendine bile anlatabilmesi güç olmuştur" diye konuştu.

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FETÖ darbesine karşı 'eylemsizlik' emreden Fatih Eyüp Şağban, teröristbaşı Fetullah Gülen'e olan muhabbeti de ayrı bir konu. Daha birkaç ay öncesine kadar sohbetlerinde Türkiye'nin 'Fetullah Gülen Hocaefendi' diye bahsettiği terörist ve örgütü ile helalleşmesi gerektiğini iddia etti. Yeni Şafak'ın elde ettiği görüntülere göre Şağban 2 Nisan 2020'de Sakarya Kuzuluk'ta yandaşlarına verdiği sohbette skandal ifadeler kullandı.


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