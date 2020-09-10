Cübbeli Ahmet: Bu sahte şeyh gibi nicelerini deşifre ettim

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Tarafsız Bölge programına kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü konuk oldu.

Programa "Ben burada baştan söyleyeyim ben bir tarikat temsilcisi değilim. İsmail Ağa'da benim onları temsil etmediğimi beyan ediyor. Ben İsmail Ağa'yı temsil etmiyorum ben hiçbir cemaatin temsilcisi değilim. 7 yaşımdan beri hasbelkader orada bulunduk. Bayramlarda orada kalırdık. Milletvekilleri, bakanlar gelirdi. Orada bulunmam sebebiyle çok şeyh alim gördüm. Mahmut Efendi saygıdeğer bir insandı herkes gider gelirdi ziyarete. Eski ağırlığı olan hizmetleri olan büyük isimler gelir giderdi." sözleriyle başlayan Cübbeli Ahmet Türkiye'deki tarikatların durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

OYNAT 01:48 Cübbeli Ahmet: Tarikatlar Takibe Alınmalı CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Tarafsız Bölge programına kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü konuk oldu. Bazı tarikatların dış güçlerle bağlantısının bulunduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, Amerika ile bağlantısı olanların ortada olduğunu ifade etti. Rusya ve Almanya ile bağlantılı olan tarikatların da bulunduğunu belirten Cübbeli Ahmet, istihbarat birimlerinin tarikatları takibe alması gerektiğini söyledi. BiP'te paylaş

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TARİKATLAR TAKİBE ALINMALI

Bazı tarikatların dış güçlerle bağlantısının bulunduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, Amerika ile bağlantısı olanların ortada olduğunu ifade etti. Rusya ve Almanya ile bağlantılı olan tarikatların da bulunduğunu belirten Cübbeli Ahmet, istihbarat birimlerinin tarikatları takibe alması gerektiğini söyledi.

OYNAT 02:45 Sahte Şeyh Şağban: Fetullah hoca ile sarılalım, hapishaneleri boşaltalım FETÖ darbesine karşı 'eylemsizlik' emreden Fatih Eyüp Şağban, teröristbaşı Fetullah Gülen'e olan muhabbeti de ayrı bir konu. Daha birkaç ay öncesine kadar sohbetlerinde Türkiye'nin 'Fetullah Gülen Hocaefendi' diye bahsettiği terörist ve örgütü ile helalleşmesi gerektiğini iddia etti. Yeni Şafak'ın elde ettiği görüntülere göre Şağban 2 Nisan 2020'de Sakarya Kuzuluk'ta yandaşlarına verdiği sohbette skandal ifadeler kullandı. BiP'te paylaş

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"BU SAHTE ŞEYH GİBİ NİCELERİNİ DEŞİFRE ETTİM"

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki dergâhında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban ile ilgili de açıklamada bulunan Cübbeli Ahmet Hoca "Ben çok itikatlı bir insanım, hürmet ederim. Ama tabii sonradan bana telefon geliyor, bu kişi kızımızı istiyor vs. bu gibi şeyler olunca kefil olamazsın araştırman lazım kimdir, nedir diye.

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Böyle birkaç olay yaşadım. Bu Nurullah gibi 3 sene önce birini deşifre ettim. Bayağı deşifre ettiklerim oldu. Benim kadar risk alan yok. Artık maldır, candır, ırzdır, böyle şeyler gördüğüm zaman söylüyorum kendime mecbur hissediyorum. Benim tarikatım var, ben Mahmut Efendi'ye bağlıyım ama ben tarikat lideri değilim. Hiçbir vekilliğim de yok. Hoca efendi bana 'sen ilimle uğraş evladım' dedi." ifadelerini kullandı.

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