Sakarya’da fabrikada korkutan patlama: Olay yerine ekipler sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Arifbey Mahallesi’ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Sokak’ta faaliyet gösteren Arma Filtre fabrikasında otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Fabrikanın diğer kısımlarından da duyulan patlamada işçiler panik halinde dışarı çıkarken, yaralanan 1 kişi özel araçla hastaneye sevk edildi. Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine çok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.