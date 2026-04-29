Sakarya'da 'kaçak tütün' operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak tütün ürünleri sattığı belirlenen şüphelilerin Erenler, Hendek ve Pamukova ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 210 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 110 bin 740 doldurulmuş makaron, 244 kilogram kıyılmış tütün, 300 paket tütün, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet elektrikli tütün kıyma makinesi, 2 adet hava kompresörü, 2 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ve 3 adet süngü/hançer ele geçirildi.