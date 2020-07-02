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Salgın sonrası ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti - Son dakika haberleri

Salgın sonrası ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 12.05'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Vali Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.

İHA

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a gitti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geleceği görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirecek Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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