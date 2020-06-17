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Gündem Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede
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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv
  • Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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GÜNDEM
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Kent merkezi ve Terme ilçesi ile İstanbul ve Rize'de belirlenen adreslere 15 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütüne müzahir iş yerinde SGK kayıtlarının bulunduğu tespit edilen biri aktif öğretmen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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