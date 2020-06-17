FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına operasyon: 2 zanlı yakalandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, şüpheli ifadelerinde isimleri geçen, ardışık yöntemle arandığı tespit edilen ve örgütün cezaevi kadın ve erkek yapılanmasında görev aldığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, aktif görevde olan öğretmen H.D. Gümüşhane'de, özel sektörde çalışan E.B. ise Antalya'da yakalandı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNDEM Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

GÜNDEM İstanbul’da bayrak değişimi: İstanbul Emniyeti Aktaş’a emanet