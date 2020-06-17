Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu Adana merkezli 3 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün finans yapılanmasına yönelik devam eden operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen bazı dokümanlara el konuldu.

Haber Merkezi 17 Haziran 2020, 07:39 Son Güncelleme: 17 Haziran 2020, 07:41 AA