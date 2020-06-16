Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 16 ilde FETÖnün askeri mahrem yapılanmasına operasyon 21i muvazzaf 9u emekli personele gözaltı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

16 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 21'i muvazzaf 9'u emekli personele gözaltı

Çanakkale merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapısına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan 21'i muvazzaf, 9'u emekli 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütünün sözde "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen ve haklarında "kamuya açık sabit telefon hatlarından arandıkları" yönünde delillere ulaşılan şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce Çanakkale, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sivas, Kütahya, Bingöl, Tekirdağ, Aydın, Ağrı, Şırnak, Manisa, Şanlıurfa, Kırklareli ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

  • Operasyon kapsamında, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan 21'i muvazzaf, 9'u emekli 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu: 100 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu: 100 kişi gözaltına alındı

15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı
GÜNDEM
15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı

Bu kez yapamadılar: FETÖ'cülere geçit verilmedi, olay 48 dakikada çözüldü
GÜNDEM
Bu kez yapamadılar: FETÖ'cülere geçit verilmedi, olay 48 dakikada çözüldü

Gülen imzalı saatle yakalandı: Yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
GÜNDEM
Gülen imzalı saatle yakalandı: Yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
Abone Ol Google News
Başa mı dönüyoruz?

Başa mı dönüyoruz?

​Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: "Başka hiçbir seçenek yok"
Kabede mahzun Hac

Kabe'de mahzun Hac

​Korona yüzünden bu yıl küçük bir heyet temsili hac yapacak...
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız Haliçe dalıp pisliği görüntüledi

Para iadesi alınabilir!

Para iadesi alınabilir!

Fahiş fiyatlar sonrası ikinci elde dikkat çeken çağrı.

​Bana göre yüksek katlı bina dönemi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kapandı

Konutta en riskli il

Konutta en riskli il

​Yüzde 35'e yakını 16 yaş ve üzerinde bulunuyor.

​Trump, Almanya'daki asker sayısını düşüreceklerini duyurdu.

Sıcaklıklar ise 5 derece birden artacak.

Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.

Avrupa Birliği gerçeği gördü: 'Sıkıntı büyük' diyerek Türkiye'yi işaret etti.
Sizce bu normal mi arkadaşlar!

Sizce bu normal mi arkadaşlar!

​Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen isyan etti.

​İzmir merkezli operasyonda 100 kişi gözaltına alındı.

​Trabzonspor ilk maçtaki skoru korumaya çalışacak.
Bu kez yapamadılar

Bu kez yapamadılar

​FETÖ'cülere geçit verilmedi, olay 48 dakikada çözüldü.
Emniyet'te<br>görev değişimi

Emniyet'te
görev değişimi

​İstanbul dahil toplamda beş ilin Emniyet Müdürü değişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.