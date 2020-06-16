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MALATYA

Malatya'da 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün sözde eski Güney Kore imamı olduğu öne sürülen zanlının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait kapatılan kurum çalışanı ve ByLock kullanıcısı 5, örgütün sözde eski Güney Kore imamı olduğu yönünde bilgiler elde edilen iş adamı ile biri ihraç 4 astsubay olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması çalışmalar devam ediyor.

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