Malatya'da 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait kapatılan kurum çalışanı ve ByLock kullanıcısı 5, örgütün sözde eski Güney Kore imamı olduğu yönünde bilgiler elde edilen iş adamı ile biri ihraç 4 astsubay olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması çalışmalar devam ediyor.