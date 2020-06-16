​15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Turgut Aslan 15 Temmuz Darbe Girişimi esnasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanmıştı.

Turgay Aslan kimdir?

Turgut Aslan

Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü ASLAN, 1962 yılında Çorum İli Ortaköy ilçesinde doğdu. 1981 yılında Polis Kolejinden, 1985 yılında Polis Akademisinden derece ile mezun oldu. Komiser yardımcısı olarak başladığı göreve sırasıyla, Bursa, Bingöl, Marsilya/ Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli illeri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde devam etti. Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleri ile ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı olarak atandı.

Aslan, 15 Temmuz 2016 yılına kadar bu görevini yürüttü. 15 Temmuz 2016 günü Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan Aslan, gazi ünvanı aldı. 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan Turgut Aslan, evli ve iki çocuk babası.