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Gündem İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
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İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu: 100 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 56 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gizli sorumlularla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ'ya yönelik İzmir merkezli düzenlenen operasyondan örgütün gizli sorumluları ile irtibat kuran 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürdürülüyor.

Ankesörden irtibat kurdular

Bu kapsamda, İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve 119'u TSK'da aktif olarak görev yapan 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

  • İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.
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