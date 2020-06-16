İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu: 100 kişi gözaltına alındı

Spor

Finalden önce son sahne: Trabzonspor ilk maçtaki skoru korumaya çalışacak

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda adlarını finale yazdırmak için bugün Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı almayı hedefleyen bordo-mavililer ise hedefinden kopmak istemiyor