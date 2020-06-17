İstanbul’da bayrak değişimi: İstanbul Emniyeti Aktaş’a emanet

FETÖ’yle mücadelede bayrağı Mustafa Çalışkan’dan devralan Zafer Aktaş, 1999’da hazırladığı raporda FETÖ’nün devletin en kritik kurumlarında nasıl örgütlendiğini ve örgütün nihai hedefini açıkça belirtmişti. İlk kez FETÖ’ye “terör örgütü” vurgusu yapılan ve dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne sunulan ilk FETÖ raporunda, örgütün “Dini motifli siyasi hedefli bir terör örgütü” olduğu belirtiliyor.

Mustafa Çalışkan

İLK KEZ TERÖR ÖRGÜTÜ DENİLDİ

Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, istihbarattan sorumlu yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ve Şube Müdür Yardımcısı Zafer Aktaş’ın imzası bulunan rapor FETÖ’nün adeta bugününe ışık tutuyor. Raporda, Fethullah Gülen’in alışılmış din adamı profilinden uzak olduğu, yeterli din eğitimi ve bilgisinin bulunmadığı ve ıstırap yüklü ses tonu ile inanan insanları istediği yöne sevk etmeyi başardığı da vurgulandı.

POLİS TEŞKİLATINA SIZDILAR

Adana’da görev yaptığı süre boyunca terör örgütleri FETÖ, PKK, MKP ve DEAŞ’a karşı başarılı operasyonlara imza atan, özellikle de FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’dan sonra ABD’nin New Jersey şehrinde kurduğu finans yapılanmasını deşifre eden Aktaş’ın 1999 yılında hazırladığı raporda FETÖ’nün polis koleji ve akademisindeki faaliyetleri de anlatılmış. Raporda FETÖ’nün polis teşkilatı içerisinde stratejik öneme sahip personel, bilgi işlem, eğitim, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, terör, istihbarat birimleri ile taşra uzantılarına kadar sızdığı gözler önüne serildi.

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IŞIK EVLERİ HÜCRESİ

Raporda Gülen’in konuşmalarında, kışla, süvari, er, cephe, ordu, mevzi, nefer ve asker kelimelerini sık sık kullandığı ifade edilirken, Fetullah Gülen’in devletin en önemli makamlarını ele geçirmeyi hedeflediği de ortaya çıkarıldı. Gülen’in iyi bir takiyyeci olduğuna dikkat çekilen raporda, emniyet ve istihbarat birimlerinin de ele geçirilmesi için FETÖ’nün ciddi niyetinin olduğu belirtildi. Raporun en dikkat çeken kısmında ise FETÖ’nün adını ışık evleri koyduğu yapılarının hücre evi şeklinde olduğu, her evin bir imamının bulunduğu ve evlerdeki faaliyetlere de detaylıca yer verildi. Öte yandan FETÖ’nün ışık evleri, örgüt abileri ve öğrencilerden oluşan üç ayağının olduğu da raporda vurgulandı.

YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Zafer Aktaş’ın imzası bulunan örgütün iç yapısı ve eleman temin etme süreçlerinin de anlatıldığı raporda, FETÖ’cülerin yeni ilişki kurulan öğrencileri ders çalışmak bahanesiyle ışık evlerine davet ettiği, bu öğrencilere bir süre sonra Fetullah Gülen’in kaset ve ses kayıtlarını dinletip kitaplarını okuttukları da 21 yıl öncesinde belirtildi.

FETÖ’yü 21 yıl önce tespit etti

Zafer Aktaş’ın 21 yıl önce hazırladığı raporda toplumun 15 Temmuz darbe girişiminden sonra öğrendiği FETÖ’nün hiyerarşik yapısına ilişkin bilgilerin ilk kez yer aldığı ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen bu rapor yayınladıktan iki gün sonra 21 Mart 1999’da ‘tedavi’ gerekçesiyle Amerika’ya kaçmıştı. Raporda FETÖ’nün finans kaynaklarının çeşitliliği ise şu şekilde vurgulanmış; “Cemaat mensuplarından alınan aidatlar, iş adamlarından, esnaftan cemaate yakın kişilerden toplanan paralar ve diğer ticari kuruluşlardan elde edilen gelirler oluşturur.”

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Kahraman müdür danışman oldu

Turgut Aslan

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Darbe girişimi gecesi FETÖ’cüler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı’nda rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralanmış ve geçirdiği operasyonlarla hayata tutunarak “gazi’ unvanı almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek “15 Temmuz için, FETÖ’nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim’ diyen TEM Başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız” ifadelerini kullandı.

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