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Gündem FETÖye ikinci dalga 167 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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FETÖ’ye ikinci dalga: 167 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonların ikinci dalgası dün gerçekleşti.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni bir operasyon talimatı verildi. Örgüt içerisinde faaliyet gösteren, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

119’U HALEN GÖREVDE!

  • Ayrıca, 167 şüpheliden 119’nun hala TSK içerisinde aktif görevde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında 56 ilde şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı. Öte yandan Ankara’da ByLock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli ile örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 13’ü yakalandı. Denizli’de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’daki operasyonda ise FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturmasında 84 gözaltı kararı çıktı. Samsun’da da açığa alınan bir astsubay ile 2 kapatılan askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Konya’da da FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 11 zanlı gözaltına alındı. Eskişehir’de ise, 5 mahrem imam, 8 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
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