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Samsun'da yaşayan aileye silahlı saldırı: Anne, baba ve oğullarını vurdular

Samsun'da yaşayan aileye silahlı saldırı: Anne, baba ve oğullarını vurdular

12:189/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
IHA
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Samsun'da yaşayan aileye silahlı saldırı: Anne, baba ve oğullarını vurdular
Samsun'da yaşayan aileye silahlı saldırı: Anne, baba ve oğullarını vurdular

Samsun Atakum'da yaşayan aile, evlerinde silahlı saldırıya uğradı, 3 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi karı-koca adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametlerinde F.S.'nin (34) silahlı saldırısına uğrayan B.B. (52), eşi S.B. (54) ile oğulları Ö.F.B. (29) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ve olay sırasında yanında bulunan eşi M.S.(30) motosiklet ile kaçtı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili F.S. ile eşi M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. F.S. ile M.S.'nin "araç alım-satımı" yüzünden aralarında husumet bulunan B.B.'nin konuşmak için evine gittikleri, burada çıkan tartışmada ev sahiplerini tabancayla vurup kaçtıkları ortaya çıktı. Silahlı saldırıda sol ayak ve kasık bölgesinden vurulan B.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.B. adlı kadının sol kasık bölgesinden, oğulları Ö.F.B.'nin de sol dizinden vurulduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


7 suç kaydı bulunan F.S. ile eşi M.S., polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




#Samsun
#Atakum
#Güzelyurt Mahallesi
#Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü
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