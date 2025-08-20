Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçilere yüzde 50 hibeli toprak analizi desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında, toprak analizi yaptırmak isteyen çiftçilere yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya çıkaran analizler sayesinde, üretimde kalite artışı sağlanırken çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede çiftçiler, ekim yapılacak alanların ihtiyaçlarına göre bilinçli gübreleme ve sulama uygulamaları yapabilecek.

Projeye başvuruları, 15 Ağustos – 15 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru şartı olarak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı olunması gerekiyor. Çiftçiler, başvurularını Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0 530 843 50 78 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yapabilecek.

Toplamda 1.000 çiftçinin faydalanacağı projede, başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde hak sahipleri, 15-30 Eylül 2025 tarihleri arasında noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura sonucu seçilen çiftçiler, 1 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde toprak analizlerini %50 hibe ile yaptırabilecek. Her çiftçi yalnızca bir numune için başvuru yapabilecek.

Projeyle birlikte, toprak analizlerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılması, gereksiz ve hatalı gübreleme uygulamalarının önüne geçilerek hem ekonomik kayıpların azaltılması hem de çevreye verilen zararın en aza indirilmesi amaçlanıyor.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Laboratuvar Bölüm Başkanı Dr. Hatice Kara, toprak analizinin tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmanın en bilimsel yolu olduğunu vurgulayarak, “Tarımsal üretimde verim ve kalite, dengeli ve düzenli gübreleme ile sağlanır, bu da ancak toprak analiziyle mümkündür. Çiftçilerimizin getirdiği topraklarda verimlilik analizleri yaparak eksik besin maddelerini belirliyor ve buna uygun gübreleme programları oluşturuyoruz. Böylece minimum maliyetle maksimum verim elde etmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Halil Hatipoğlu ise, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizin tamamında ÇKS kayıtlı çiftçilerimize yönelik %50 hibeli toprak analizi projesini başlatıyoruz. Amacımız, verimi artırmak, gübre kullanımını bilinçli hale getirmek ve çiftçilerimize doğrudan katkı sunmaktır. Bu önemli projeye destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.