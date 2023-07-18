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Sapkınlığı 'sanat' olarak pazarladılar: Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT propagandası

CHP’nin yönettiği Eskişehir’de bulunan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı. 7 Eylül'den beri açık olduğu öğrenilen ve 30 Temmuz'da son bulacak sergiye 7-14 yaş aralığındaki çocukların da özellikle davet edildiği görüldü.

13:32 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Eskişehir Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki "Yas ve Haz" isimli sergide LGBT propagandası yapılıyor.

Eskişehir Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki "Yas ve Haz" isimli sergide LGBT propagandası yapılıyor.

Feshane-i Amire binasındaki sergide yapılan LGBT propagandasına tepkiler dinmemişken, benzer bir haber Eskişehir'den geldi.

CHP’nin yönettiği Eskişehir’de bulunan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki "Yas ve Haz" isimli sergide sanat adı altında sapkınlığın sergilendiği ortaya çıktı.

Rezalet, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla gündeme gelirken, serginin 7 Eylül'den beri açık olduğu öğrenildi.

'Yaş sınırlaması olmaksızın ziyaret kabul ediliyor'

Beyza isimli bir Twitter kullanıcısı, sergide yer alan 'trans kadın' heykelinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak
"Eskişehir Odunpazarı Modern Müze’de translığa evrilen ve göğsünü aldıran bir kadın portresi “sanat” adı altında 7 Eylül’den beri yaş sınırlaması olmaksızın ziyaretçi kabul ediyor. 30 temmuzda son bulacak sergiden yeni haberdar olmanın utancını yaşıyorum."
dedi.

Tuvalet aynasına 'Ayşe Fatma'yı seviyor' yazmışlar

Söz konusu paylaşımı alıntılayan avukat Öznur Kızılkaya Uslu da müzeye mayıs ayında gittiğini ve tuvalette "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısıyla karşılaştığını belirterek, "Gençlerimizi zehirleyenlere karşı yetkilileri göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

7-14 yaş aralığındaki çocuklara özel davet

30 Temmuz'da son bulacak sergide LGBT propagandasının yapıldığı çok sayıda sözde eserin bulunduğu ve 7-14 yaş aralığındaki çocukların özellikle davet edildiği görüldü.


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Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Feshane’de LGBT propagandası yapılmasına müsaade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. "Bu şehrin en önemli manevi merkezlerinden birinde LGBT propagandası yapamazsınız. Kamunun eliyle LGBT propagandası yapamazsınız" diyen Göksu, "Seçim günü Eyüp Sultan Camisi'ne gidip de Yasin-i Şerif okuyan İBB Başkanı Feshane'dekileri görmüyor mu? Görüyor ama şu an mesele onu görmek değil. Şu an onun bir tane meselesi var. Ona diyorlar ki 'Sen CHP genel başkanı olman için çok iyi solcu gözükmüyorsun. Çok iyi solcu gözükmen lazım. Bunun için inandığın değerleri arka tarafa at' diyorlar. Yapmayın. buradan sesleniyorum Feshane'de yapmış olduğunuz bu patolojik sergiyi bir an önce kaldırın." ifadelerini kullandı.


#LGBT
#Eskişehir
#Odunpazarı Modern Müzesi
#Sergi
2 saat önce
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