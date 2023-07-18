Sapkınlığı 'sanat' olarak pazarladılar: Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT propagandası

Eskişehir Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki "Yas ve Haz" isimli sergide LGBT propagandası yapılıyor.
Feshane-i Amire binasındaki sergide yapılan LGBT propagandasına tepkiler dinmemişken, benzer bir haber Eskişehir'den geldi.
CHP’nin yönettiği Eskişehir’de bulunan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki "Yas ve Haz" isimli sergide sanat adı altında sapkınlığın sergilendiği ortaya çıktı.
Rezalet, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla gündeme gelirken, serginin 7 Eylül'den beri açık olduğu öğrenildi.
'Yaş sınırlaması olmaksızın ziyaret kabul ediliyor'
Tuvalet aynasına 'Ayşe Fatma'yı seviyor' yazmışlar
Söz konusu paylaşımı alıntılayan avukat Öznur Kızılkaya Uslu da müzeye mayıs ayında gittiğini ve tuvalette "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısıyla karşılaştığını belirterek, "Gençlerimizi zehirleyenlere karşı yetkilileri göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
7-14 yaş aralığındaki çocuklara özel davet
30 Temmuz'da son bulacak sergide LGBT propagandasının yapıldığı çok sayıda sözde eserin bulunduğu ve 7-14 yaş aralığındaki çocukların özellikle davet edildiği görüldü.