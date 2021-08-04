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3. SAYFA İSTANBUL

Sarı taksiciler sürücü adayına dehşeti yaşattı: Önünü kesip araca saldırdılar

İstanbul Esenyurt'ta bir taksici, arkadaşlarıyla birlikte tartıştığı kadın sürücü adayının önünü kesti. Kapısı kilitli aracın kaputuna vurup sözlü saldırıda bulunan taksicileri çevredeki vatandaşlar durdurdu.

Haber Merkezi İHA
Sarı taksiciler sürücü adayına dehşeti yaşattı: Önünü kesip araca saldırdılar
Dehşet anları kameralara böyle yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldırmakta zorlanınca arkasında bulunan taksi sürücüsü korna çalmaya başladı. Heyecan yapan kadın, arabayı stop ettirince duruma sinirlenen taksi sürücüsü, direksiyon eğitim aracının yanına gelerek sürücü adayı kadına küfür etmeye başladı.

Şoför arkadaşlarını da çağırdı

Daha fazla öğrencisine yapılan hakaretlere dayanamayarak araçtan inen direksiyon eğitmeni, taksi sürücüsü ile tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışma ilerleyen dakikalarda taksi şoförünün arkadaşlarına haber vermesiyle tekrardan hareketlendi.

Aracın önünü kestiler

Arkadaşları ile eğitim aracını durdurmaya çalışan taksi şoförü, bir süre sonra durmayan eğitim aracının önünü kesti. Direksiyon eğitmeni öğrencisinin başına bir şey gelmemesi için hemen kapıları kilitleyerek araçtan indi. Taksicilerle tartışan direksiyon eğitmeni zor anlar yaşarken taksiciler ise aracın kaput kısmına vurmaya başladı. Yine çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son buldu.

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