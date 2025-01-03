Sarıyer'de denize düşen 2 kardeş aranıyor: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.
İstanbul Sarıyer'de 23 Kasım'da suya düşen Ayşe Can ile ablasını kurtarmak için arkasından atlayan Velat Can adlı kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor.
Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.
Ne olmuştu?
Olay Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.
İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri için geldikleri İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.