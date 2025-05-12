Satın aldıkları araçlar 'kiralık' çıktı: Ulaşamıyoruz mağduruz

İddiaya göre, sosyal medya üzerinden senetle ve taksitli araç satışı vaadiyle müşteri toplayan firma, Antalya'daki iki şubesini kapattı. Araçlarını teslim alamayan ve ulaşamadıkları firma yetkililerinden şikayetçi olan vatandaşlar, dolandırıldıklarını öne sürdü. Şirketin sahibi olduğu iddia edilen sosyal medya fenomeninin adının reklam kampanyalarında sıkça kullanıldığı kaydedildi.

'Bize kiralık araba satmışlar'

Mağdurlardan Yunus Emre, "Geçen sene bu firmadan araba aldık. Ünlü fenomenin galerisiydi bu şirket. O galeriden satış vaadiyle senetle araba satın aldık. Aldığımız araçların kiralık olduğunu öğrendik. Aracımızı geri vermek zorunda kaldık. Ortalama 500 bin liradan, 1 milyona kadar ödeme yaptık bu şirkete. Şu an hiçbirimizin altında araba yok. Bu kişiler şu an tutuklandı ama bizim mağduriyetimiz giderilmiyor. Muhatap bulamıyoruz. Çoğu kişinin senetleri bankada ve bu kişiler senetlerini de alamıyor. Arabalar altımızdan alınmasına rağmen borçları ödemeye devam ediyoruz. Bize kiralık araba satmışlar. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.





'Ne araba aldım ne de sözleşmem var'

Mağdur Rasim Koç ise aracı sosyal medya üzerinden bulduğunu belirterek, "16 Nisan'da kapora ve peşinat ödedik. Teslim almak üzere anlaştık. 28 Nisan'da gittiğimdeyse kapı, cam duvardı; kimse yoktu. Ne araba aldım ne de sözleşmem var. Arkadaşlarım gibi elimde senet de yok ama param gitti. Ulaşamıyoruz, mağduruz" diye konuştu.







