Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 tutuklama

Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı.
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
#Dolandırıclık
#Ankara
#emniyet
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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