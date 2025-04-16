Uyuşturucu kartellerine 5 ülkede operasyon

“Orkinos-Bulut” kod adıyla yürütülen uluslararası uyuşturucu operasyonu ile organize suç örgütlerine büyük bir darbe indirildi. İstanbul merkezli 20 ilde ve 4 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, MASAK ve Avrupa Polis Teşkilatı Europol’ün desteğiyle yürütüldü. Operasyona Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika’daki güvenlik güçleri de katılım sağladı.





4 ÖRGÜTE KISKAÇ

Operasyon kapsamında 4 ayrı uluslararası uyuşturucu suç örgütü hedef alındı. Suç örgütlerinin, Güney Amerika’dan kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkanlar'dan skunk ve Avrupa’dan ekstazi sevkiyatı yaptığı öğrenildi. Ayrıca Uzak Doğu menşeli kimyasallarla uyuşturucu üretimini desteklediği tespit edildi. Bu örgütlerin 21 ton 251 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan sorumlu oldukları belirlendi.





GELİRLERE EL KONULDU

Operasyona dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu yapının yalnızca uyuşturucu ve kara para aklama ile sınırlı olmadığını belirtti. Aynı zamanda kasten adam öldürme, silahla yaralama, adam kaçırma, hürriyeti tahdit, iş yeri kurşunlama ve şantaj gibi ağır suçlara da karıştığını ifade etti. Operasyon sonucunda 9’u yurt dışında olmak üzere toplam 234 üst düzey örgüt üyesi gözaltına alındı. Bunlardan 10’unun kırmızı bültenle arandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında MASAK tarafından, şüphelilere ait 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payı ve banka hesaplarının da içinde bulunduğu yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyuldu.





HAZIRLIK 8 AY SÜRDÜ

Operasyon hazırlığının 8 ay sürdüğünü belirten Yerlikaya, bu sıra örgütlerin iletişim şifrelerinin çözüldüğünü, suç ağına ait tüm güzergah, yöntem ve ilişkilerin deşifre edildiğini ifade etti. Yerlikaya, operasyonun iş birliği açısından da tarihe geçecek nitelikte olduğunu vurguladı.



