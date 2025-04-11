İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye operasyon: 36 gözaltı

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirkette FETÖ'yle ilgili haklarında adli işlem, ihraç ve cezaevi kaydı bulunan kişilerin SGK kaydının bulunduğu tespit edildi.





Şirketin, terör örgütüyle birlikte hareket ettiği değerlendirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, teknik ve fiziki takipler, MASAK raporları, HTS kayıtları ile baz birliktelikleri değerlendirildi. Şirketin örgütle iltisaklı kişilere iş imkanı sağladığı, örgütsel konumuna göre pozisyonlarda çalışıldığı, şirket ortaklarının herhangi bir söz hakkının bulunmadığı, şirketin örgütsel talimatlarına göre sahiplerinin değiştiği ancak devreden, devir alanların hesap hareketlerinde herhangi bir parasal transferlerin bulunmadığı tespit edildi.





Çalışmalarda, illegal yollardan yurtdışına çıkanlara maaş ödemesi yapıldığı ve SGK primleri ödenmek suretiyle emekli olmalarının sağlanması hedefiyle devletin zarara uğradığı belirlendi. Şirkette ortaklık ve SGK kaydı bulunan kişilere yönelik takip sonucu şüphelilerin, örgütün güncel bölge yapılanmasında olduğu değerlendirilen kişilerle irtibatlarının ve eylemsel buluşmalarının olduğu tespiti üzerine soruşturma derinleştirildi. Şüphelilerin örgüte ait motivasyonu ve aidiyeti artırmak amaçlı toplantı, sohbet, etkinlik düzenledikleri, örgüt içi evlilikler kapsamında görüşmeler düzenledikleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yurt dışına kaçış organizasyonlarına yardımcı oldukları ve yurt dışında örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmeler yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası birbirleriyle yapmış oldukları telefon görüşmelerinde "Gülen'in bıraktığı miras ve çizdiği yol üzerinden faaliyetlerine devam edeceklerini" beyan ettikleri ve elebaşını 'şehit' olarak sınıflandırdıkları bilgisine ulaşıldı.