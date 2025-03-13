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İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

10:3613/03/2025, jeudi
DHA
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İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü. Haklarında örgüt üyesi ve ByLock kullanıcısı oldukları, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan kurumda SGK kaydı olan, Bank Asya kaydı bulunan, Zaman Gazetesi ve Bank Asya kapatılma eylemlerine katılan 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkez, Torbalı ve Urla ilçelerinde, bu sabah eş zamanlı baskınlar yapıldı. 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.



#İzmir
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