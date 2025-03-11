İstanbul ve İzmir'deki dolandırıcılık operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde son zamanlarda meydana gelen kargo dolandırıcılığıyla ilgili çalışma yaptı.

Aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 18 kurusıkı fişeği ve 2 fişek, 14 bin lira ve yaklaşık 12 milyon lira değerinde suç unsuru olduğu değerlendirilen elektronik eşya ele geçirildi.