İstanbul ve İzmir'deki dolandırıcılık operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

İstanbul ve İzmir'de internet siteleri üzerinden ürün satmak isteyen vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 18 kurusıkı fişeği ve 2 fişek, 14 bin lira ve yaklaşık 12 milyon lira değerinde suç unsuru olduğu değerlendirilen elektronik eşya ele geçirildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde son zamanlarda meydana gelen kargo dolandırıcılığıyla ilgili çalışma yaptı.
İstanbul ve İzmir'de internet siteleri üzerinden ürün satmak isteyen vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 18 kurusıkı fişeği ve 2 fişek, 14 bin lira ve yaklaşık 12 milyon lira değerinde suç unsuru olduğu değerlendirilen elektronik eşya ele geçirildi.