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Muğla'da yangında yaralanan çocuk 18 gün sonra hayatını kaybetti

Muğla'da yangında yaralanan çocuk 18 gün sonra hayatını kaybetti

20:5812/03/2025, Çarşamba
AA
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Fethiye ilçesinde 23 Şubat'ta araçta çıkan yangında ağır yaralanan B.K.G, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Vücudunun büyük kısmında ikinci derece yanık oluşan çocuk, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesine nakledilmişti.
Fethiye ilçesinde 23 Şubat'ta araçta çıkan yangında ağır yaralanan B.K.G, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Vücudunun büyük kısmında ikinci derece yanık oluşan çocuk, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesine nakledilmişti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, araçta çıkan yangında 4 yaşındaki bir çocuk yaralanmıştı. Çocuk, tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde 18 gün sonra hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, araçta çıkan yangında yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kargı Mahallesi'nde araçta çıkan yangında ağır yaralanan 4 yaşındaki B.K.G, tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesi yarın Fethiye'de defnedilecek.


#Muğla
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#çocuk

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