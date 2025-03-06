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Yangın merdiveni minaredeki gibi dar

Yangın merdiveni minaredeki gibi dar

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu’na dikkat çeken bilgiler verdi.

Acil durum planı 5 yıldır güncellenmeyen ve acil durum müdahale ekibi olmayan otelde portatif yangın söndürme cihazları da yoktu. Otomatik yangın algılama ve uyarı sistemi bulunmayan otelde, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği, müşterilerin acil durumda kaçış yolları, toplanma yerleri hakkında bilgilendirilmediği belirtildi. Komisyonda yer alan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, oteldeki keşif gezisini anlattı. Yangın tahliye merdivenlerinden bir çocuğun zor geçeceğini ifade eden Kurt, “Minare merdiveni gibi çok dar, çok küçük, basamaklar çok yüksek, genişlikleri çok değil. Bırakın normal insanı, bir çocuk bile oradan inerken zorlanır. Küçücük bir yangın merdiveni, hiçbir standarda uygun değil. Çok dar, karanlık ve izbe olması tahliyeyi zorlaştırmış” dedi.




#Yangın
#Kartalkaya
#TBMM

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