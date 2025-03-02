Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara metrosunda yangın tüpleri 2016’dan kalma

Ankara metrosunda yangın tüpleri 2016’dan kalma

Ali Kürşat Büyükada
04:002/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ankara metrosundaki tarihi geçmiş yangın tüpü
Ankara metrosundaki tarihi geçmiş yangın tüpü

Kartalkaya yangınındaki ihmal tartışmaları devam ederken Ankara’daki metro istasyonlarında bulunan yangın tüplerinin eski olduğu ortaya çıktı. Koru, Necatibey ve Kızılay istasyonlarında yaptığımız gözlemlerde tarihi geçmeyen hiç tüp yoktu. Kızılay istasyonundaki tüplerin bir kısmının dolum tarihi 2016, son kullanım tarihi 2020 görünüyor. Uzun süredir bakım görmeyen dolapların kapakları açılmıyordu. Necatibey ve Koru istasyonlarındaki tüplerin son kullanma tarihi ise 2024 yılı 6 ve 7’nci aylarında geçmiş.

Başkent metrosunu kullanan Ankaralıların can güvenliği yok. Ankara’daki metro istasyonlarının olası bir yangına hazır olup olmadığını araştırdık. Yüksek gerilim hatlarının bulunduğu istasyonlarda yaşanacak olası bir felakette, müdahale edilecek ekipmanların çoğunun çalışıp çalışmayacağı meçhul.


TARİHİ GEÇMEMİŞ TÜP YOK

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentin ihtiyaçlarına vakit ve nakit ayıramaz oldu. Yavaş’ın 5 yıldır metrolardaki olası tehlikeyi hiçe sayarak herhangi bir önlem almadığı ortaya çıktı. Metro istasyonlarındaki yangın dolaplarında bulunan söndürme tüplerinin son kullanma tarihinin geçtiği gözlendi. Koru, Necatibey ve Kızılay istasyonlarında kullanma tarihi geçmeyen tek yangın tüpüne rastlanmadı.


DOLAPLARA YILLARDIR BAKILMAMIŞ

Necatibey ve Koru’daki tüplerin çoğunun son kullanma tarihi 2024’ün 6 ve 7’nci aylarında bitmiş. Geçen 8 aya rağmen tüpler değiştirilmemiş. Kızılay istasyonundaki tüplerin çoğunun son dolum tarihi 2016, son kullanma tarihi ise 2020. Dükkan çevresindeki dolaplarda bulunan tüplerin de tarihi geçik. Ayrıca bakımsız dolapların kapakları açılmıyor. Kızılay istasyonundaki birçok yangın dolabının camı ve kapağı kırık, hortumlar da deforme olmuş.


Kimse görmesin

Bazı dolaplarda son kullanma tarihi geçen yangın söndürme tüplerinin özellikle gizlenmesi dikkat çekti. Vatandaşların metro beklerken çok net görebileceği yangın söndürme tüplerinin tarih kısmı yazan yüzü arkaya çevrilmiş.


#Ankara
#metro
#yangın tüpü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadroda 2. torba yasa müjdesi var: 100 bin taşeron işçi dikkat kesildi