AFAD, Bolu itfaiyesini uyarmış

Pehlivan, daha önce hazırlanan Bolu İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında itfaiye birimi olmayan veya itfaiyeye uzak 20 noktaya su tankeri ve itfaiye birimi kurulması yönünde tespitlerde bulunduklarını da aktardı. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ise AFAD'ın, 15 kişiyi merdivenle tahliye ettiğini ifade ederek, "Can kaybı 78 yerine artı 15 kişi daha olabilirdi. Vatandaşlarımız daha çok camların önünde vefat etmiş" dedi.