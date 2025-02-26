AFAD, Bolu itfaiyesini uyarmış

TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda vekillerin sorularını yanıtlayan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Bolu itfaiyesinin yetersiz kalma olasılığına karşın çevre illerden koordinasyonun İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) sağladığını söyledi.
Pehlivan, daha önce hazırlanan Bolu İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında itfaiye birimi olmayan veya itfaiyeye uzak 20 noktaya su tankeri ve itfaiye birimi kurulması yönünde tespitlerde bulunduklarını da aktardı. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ise AFAD'ın, 15 kişiyi merdivenle tahliye ettiğini ifade ederek, "Can kaybı 78 yerine artı 15 kişi daha olabilirdi. Vatandaşlarımız daha çok camların önünde vefat etmiş" dedi.
Komisyon otele gidiyor
- TBMM Kartalkaya'daki 'Otel Yangınını Araştırma Komisyonu' Bolu'ya gidiyor. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de 28 Şubat Cuma günü incelemelerde bulunacaklarını açıkladı.