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Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

22:2926/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
AA
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Bolu'daki yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuku sayısı 18'e yükseldi.
Bolu'daki yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuku sayısı 18'e yükseldi.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı. Böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

Bolu'da 21 Ocak Salı günü
Grand Kartal Otel
'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener
,
İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun
ve itfaiye personeli
İrfan Acar
tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı
nca, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Hakim karşısına çıktılar

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından
Bolu Adliyesi
'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve Acar ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.
İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken,
Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği
ne çıkarılan Gülener, Coşkun ve Acar tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.

15 zanlı tutuklanmıştı

Gazelle Otel Genel Müdürü
A.D'nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.



#Sedat Gülener
#Bolu
#İtfaiye
#Kenan Coşkun
#Grand Kartal Otel
#İrfan Acar

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