Otel talebi çekse de belediye bildirmeliydi

AFAD, mevsimlere göre nüfus yoğunluğu yaşanan bölgeler için afet müdahalesi üzerinde çalışmalar yapıyor. AFAD yetkilileri, önceki gün TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun sorularını yanıtladı. AFAD Afetlerle Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, milletvekillerinden gelen "Yaz ve kış nüfus yoğunluğu değişen yerlere göre planlama yapılması" önerisini önemsediklerini kaydetti. Ergin 81 il için özel hazırlanan ve 6 ayda bir güncellenen İl Afet Risk Azaltma Plan'larına yaz ve kış yoğunluğuna göre insan hayatını etkileyebilecek bir risk varsa bunun bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin alınabileceğini ifade etti. AFAD Başkanı Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında arama kurtarma alanında uzman ekipleri istihdam ettiklerini ve profesyonel personel sayısının 2 bin 700'e kadar çıktığını bildirdi. 'Destek AFAD Gönüllüsü' adını verecekleri yeni bir yapılanma üzerinde çalıştıklarını da bildiren Pehlivan, "Şu anda 65 bine ulaşan destek AFAD gönüllüsü var. Bunlar eğitimli ve afet anında müdahale edebilecek seviyede" dedi.