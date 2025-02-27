Otel talebi çekse de belediye bildirmeliydi

TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerini dinledi. Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Otel yeterlilik belgesi talebini geri çekse de belediye bildirmeliydi" dedi.
Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangının araştırılması amacıyla kurulan TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyonu bilgilendiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, 78 kişinin can verdiği yangının meydana geldiği otelde bakanlık denetlemesinin raporlanmasına rağmen Bolu Belediyesi'nin gerekli önlemi almadığını söyledi. Alparslan, otelin tamamı için değil 70 metrekarelik restoran kısmı için yeterlilik belgesi aldığını bildirdi.
CHP SALONU TERK ETTİ
Alparslan, "2007 yılında bu tesis yangın yeterlilik belgesi almış ve faaliyette bulunmuş. 16 Aralık'a kadar bir talep olmamış. Ancak tesisin bir kısmının üçüncü kişiye kiraya verildiği için yangın yeterlilik nedeniyle tesisin Bolu Belediyesi'ne başvurusu var. Bolu Belediyesi 8 noktada tespit edip eksikliklerin giderilmesine ilişkin süre vermiştir. Tesis bu eksiklileri gidermek yerine Bolu Belediyesi'ne tekrar başvurarak yangın yeterlilik belgesiyle ilgili talebini geri çekmiş ve talep akim kalmıştır. Burada da kamu hukuku gereği geri çekmiş olsa bile Bolu Belediyesi'nin bildirmesi gerekirdi. Bu, olmamış. 1 hafta sonra da tesisin içindeki 70 metrekarelik restorana yangın yeterlilik belgesi verilmiş. Bu bina için yeterli değil. Siz binanın bir köşesine yeterlilik belgesi veriyorsunuz" dedi. Öte yandan Komisyonun CHP üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un komisyona gelmemesini bahane ederek, toplantıyı terk etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, komisyona kendisinin de dinlenmesi için başvuru yaptı.
Mevsime göre afet müdahalesi
- AFAD, mevsimlere göre nüfus yoğunluğu yaşanan bölgeler için afet müdahalesi üzerinde çalışmalar yapıyor. AFAD yetkilileri, önceki gün TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun sorularını yanıtladı. AFAD Afetlerle Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, milletvekillerinden gelen "Yaz ve kış nüfus yoğunluğu değişen yerlere göre planlama yapılması" önerisini önemsediklerini kaydetti. Ergin 81 il için özel hazırlanan ve 6 ayda bir güncellenen İl Afet Risk Azaltma Plan'larına yaz ve kış yoğunluğuna göre insan hayatını etkileyebilecek bir risk varsa bunun bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin alınabileceğini ifade etti. AFAD Başkanı Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında arama kurtarma alanında uzman ekipleri istihdam ettiklerini ve profesyonel personel sayısının 2 bin 700'e kadar çıktığını bildirdi. 'Destek AFAD Gönüllüsü' adını verecekleri yeni bir yapılanma üzerinde çalıştıklarını da bildiren Pehlivan, "Şu anda 65 bine ulaşan destek AFAD gönüllüsü var. Bunlar eğitimli ve afet anında müdahale edebilecek seviyede" dedi.