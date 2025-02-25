İtfaiyeye merkezi teşkilat

AK Parti, itfaiye teşkilatını merkezileştirmek için yeni bir kanun teklifi hazırlığında. AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cingi, TBMM Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu'nda, itfaiyelerin yerel yönetimlerin bünyesinden alınıp AFAD bünyesinde merkezileşmesi veya Jandarma Genel Komutanlığı ya da Emniyet Genel Müdürlüğü gibi İçişleri Bakanlığı bünyesinde İtfaiye Genel Müdürlüğü'nün tesis edilmesi için bir teklif hazırladıkları bilgisini verdi.

Yeni Şafak'a konuşan üst düzey AK Parti kaynakları da yeni dönemde yangınlarla mücadelenin tek elden yönetileceğini kaydetti. Yeni yapılanmanın, yerel yönetimlerin bünyesindeki itfaiye teşkilatlarının birleştirilmesiyle oluşturulacağı kaydedildi. Merkezi itfaiye teşkilatının sorumluluk alanında kritik altyapılar, milli parklar, doğal ve tarihi sit alanları, ormanlar ve OSB’lerin yanı sıra “tatil ve turistik merkezler” de bulunacak.

MEVZUAT DA DEĞİŞİYOR

Bu çerçevede yangınla mücadele mevzuatı da güncellenecek. Yanıcı ve tutuşturucu niteliği yüksek malzeme kullanımı belli kıstaslara bağlanacak. Ahşap malzeme kullanımına standart getirilip, gereğinden fazla ahşap kullanımının önüne geçilecek. Sit alanları, ormanlar, tatil ve turistik merkezlerde plastik kullanımı da azaltılacak.







