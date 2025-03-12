Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın geri dönüşüm deposuna sıçradı

Yangın saat 11:55 sıralarında Ümraniye Esenkent mahallesi Batur Alp sokakta bulunan bir iş yerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, alevler iş yerinin bitişiğinde bulunan geri dönüşüm deposuna sıçradı. İşçilerin kaldığı konteyner yangında zarar gördü.

Geri dönüşüm tesisinde çalışan Mehmet Ali Kaya "Yangına karşı fabrikada nedenini bilmediğimiz bir ateş yakmışlar rüzgarla birlikte bizim kaldığımız konteynerlere geldi, söndürmeye çalıştık söndüremedik. Komple işyerimiz yandı. Kaldığımız yattığımız yer yandı perişan olduk çok şükür yaralı yok" diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.