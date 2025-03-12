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Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın geri dönüşüm deposuna sıçradı

Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın geri dönüşüm deposuna sıçradı

13:3612/03/2025, Çarşamba
DHA
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Ümraniye'de hurda alım satımı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler iş yerinin bitişiğinde bulunan geri dönüşüm deposuna sıçradı. İş yerinde ve depoda maddi hasar meydana gelirken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın saat 11:55 sıralarında Ümraniye Esenkent mahallesi Batur Alp sokakta bulunan bir iş yerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, alevler iş yerinin bitişiğinde bulunan geri dönüşüm deposuna sıçradı. İşçilerin kaldığı konteyner yangında zarar gördü.

'Kaldığımız yer yandı'

Geri dönüşüm tesisinde çalışan Mehmet Ali Kaya "Yangına karşı fabrikada nedenini bilmediğimiz bir ateş yakmışlar rüzgarla birlikte bizim kaldığımız konteynerlere geldi, söndürmeye çalıştık söndüremedik. Komple işyerimiz yandı. Kaldığımız yattığımız yer yandı perişan olduk çok şükür yaralı yok" diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.



#Ümraniye
#Yangın
#İtfaiye

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